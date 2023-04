Ausstellungen und mehrere Feste in Kölleda

Ein Dutzend Malfreundinnen des Kunstkurses des Kultur- und Museumsvereins Kölleda beteiligen sich an der Ausstellung unter dem Thema „Sommer war’s“, die in der „Kleinen Galerie“ im Heimatmuseum zu sehen ist.

Kölleda. Der Kultur- und Museumsverein hat 2023 viel vor. Die neu gewählte Spitze verjüngt den Verein.

Die wichtigsten Vorhaben für dieses Jahr steckte der Kultur- und Museumsverein Kölleda jetzt in seiner Jahresversammlung ab. Vorbereitet wird bereits die Vernissage zur Ausstellung „Querbeet“ am 7. Mai im Hohen Haus auf Schloss Beichlingen. Neben Arbeiten des zum Verein gehörenden Kunstkurses werden in der Schau auch abstrakte großformatige Bilder der Gastausstellerin Ruth Bauermann aus Worms zu sehen sein. Zur Vernissage um 14 Uhr laden der Kunstkurs des Kultur- und Museumsvereins Kölleda und der Förderverein Schloss Beichlingen ein.

Beteiligen will sich der Kölledaer Verein auch am Wippertusfest am 20. Mai und am Tag der offenen Gärten, wo am 11. Juni Angebote für Familien unterbreitet werden sollen. Fest im Jahresplan stehen ebenso das Lichterfest im Museumsgarten am 17. Juni und das Museumsfest am 1./2. September. Zum Thematischen Abend werden die Evergreen Frogs und Ella Winkelmann auftreten, kündigt Vereinsvorsitzende Ute Thun als einen Höhepunkt an.

2023 wird ein arbeitsreiches Jahr

Über das gesamte Jahr trifft sich mittwochs von 16 bis 18 Uhr der Kunstkurs und donnerstags von 14 bis 16 Uhr die Kartenspielgruppe. Bis August ist im Heimatmuseum noch die Ausstellung „Sommer war’s!“ zu sehen.

Das Jahr 2023 wird sicherlich ähnlich arbeitsreich wie das vergangene für die Vereinsmitglieder, so die Einschätzung. Auf wichtige Eckpfeiler 2022 blickte Ute Thun in ihrem Rechenschaftsbericht zurück. Dazu zählen der Bilderzyklus „Bäume des Jahres“ in der Bienenkirche in Roldisleben mit mehr als 20 Acrylgemälden sowie die Neuwahl des Vorstandes. Drei neue Vereinsmitglieder – Ute Thun als Vorsitzende sowie Antje Lippich und Angelika Jeschke als Stellvertreterinnen – verjüngen den Verein.

Ohne Unterstützer ist Engagement nicht möglich

Traditionsgemäß gab es auch im vergangenen Jahr das Ostereiersuchen der Kindergartenkinder im Museumsgarten, fachkundige Führungen zum Wippertusfest, ein Lichterfest und das Museumsfest. Auf Schloss Beichlingen zeigte der Kunstkurs Arbeiten zum Thema „Poesie trifft Malerei“, in der Touristinformation Bad Sulza gestalteten Karin Metze und Ute Thun jeweils eine Ausstellung.

Ohne das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder und die Unterstützung durch Sponsoren und die Stadt Kölleda wäre die Vereinsarbeit nicht möglich, betonte Ute Thun. Sie dankte auch dem Verein „Gemeinsam für Kölleda“ und dem Arbeiter-Samariter-Bund sowie dem Förderverein Schloss Beichlingen für die gute Zusammenarbeit.