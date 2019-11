Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausverkaufter Samstag und ein wilder Kindertanz

Zur Erhaltung des Bürgerhauses und des anliegenden Saales dereinst gegründet, ist der Kirmesverein in Ro-thenberga mittlerweile aus dem gemeinschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Jahr für Jahr setzen sich dessen Mitglieder – derzeit sind es 16 Männer und Frauen – für das gemeinschaftliche Leben in und um Rothenberga ein.

Nachdem dank der Einnahmen aus den Veranstaltungen in den vergangenen Jahren viel im Bürgerhaus renoviert und ein neuer Tresen in den Saal inte-griert werden konnten, konnten in diesem Jahr die Mitglieder auch die Decke und die Deckenbeleuchtung erneuern. So kann im nächsten Jahr das 50-jährige Bestehen des Bürgerhauses groß gefeiert werden kann. Doch geplant sind für das gesamte Jahr 2020 einige Höhepunkte.

Doch an diesem Wochenende wurde erst einmal die Kirmes, das traditionelle Kirchweihfest, gefeiert. Nachdem in den vergangenen Jahren schon gemeinsam mit Rockpirat und Excite Kirmes gefeiert wurde, wurde in diesem Jahr die Kirmes wieder mit der Show- und Rockband Swagger eröffnet.

Der Eröffnungsabend war schon gut besucht, doch der Kirmessamstag war wie eh und je ausverkauft. Mit Alleinunterhalter Incognito Dani K und dem Showprogramm des KVR ist dieser Abend in jedem Jahr das Highlight des gesamten Kirchenwochenendes. Verlost wurden traditionell ein Spanferkel und ein Fass Bier zugunsten der Jugendfeuerwehr von Rothenberga.

Am Sonntag ist es immer besonders stressig. Nicht nur, dass alles zeitig für den Frühschoppen herzurichten und für das deftige Mittagessen vorzubereiten ist – dank der Gaststätte „Zum Stadttor“ und Beate Lewerentz können bis zu 200 Essen ausgeteilt werden –, wird es dann auch am Nachmittag noch einmal so richtig wild auf dem Saal des Bürgerhauses. Zum Kindertanz der Kinderkirmes veranstaltet der Verein immer Spiele auf dem Saal und lässt zu eine immer wieder gern genutzte Hüpfburg aufbauen.

Auf diesem Wege möchte der Verein allen Sponsoren noch einmal Dank aussprechen. Für die Unterstützung und die großartigen Preise, welche gern an die Kinder weitergegeben wurden. Auch allen Gästen und Besuchern des Kirmeswochenendes möchte der Verein noch einmal danken, da sie zum Gelingen des Kirchweihfestes beigetragen haben. Ebenso wie die neuen Vereinsmitglieder Susi, Lisa und Patrick, die seit einem halben Jahr den Verein kräftig unterstützen.

Im Dezember, exakt am 25.12., gibt es auch die jährliche X-Mas-Party als Jahresausklang im Verein.