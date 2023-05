Auszeichnung für Förderverein der Kirche Andisleben

Andisleben. Seit 2019 engagiert sich der Verein für St. Peter und Paul als wichtiges Gebäude im Dorf.

Der „Goldene Kirchturm“ für den Südbereich der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) wurde am Wochenende zum Treffen der Kirchbauvereine im Zinzendorfhaus in Neudietendorf verliehen. Propst Tobias Schüfer, Regionalbischof für den Propstsprengel Erfurt, übergab den mit 4500 Euro dotierten Ehrenamtspreis an den Verein VIVA Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda sowie Anerkennungspreise zu jeweils 1500 Euro an den Kirchbau- und Heimatverein Bechstedtstraß und den Förderverein St.-Peter-und-Paul-Kirche Andisleben. „Bauen und renovieren ist deutlich schwieriger geworden. Einerseits sind die Baupreise gestiegen, andererseits steht weniger Geld zur Verfügung. Umso beeindruckender ist es, wie engagiert die Fördervereine und Initiativen sich trotzdem um den Erhalt der Kirchengebäude kümmern“, sagt Regionalbischof Tobias Schüfer. „Dafür möchten wir mit der heutigen Veranstaltung Danke sagen. Zudem bieten wir damit die Möglichkeit, dass sich die Kirchbauvereine treffen und ihre Erfahrungen austauschen“, so Schüfer.

Dachsanierung im Jahr 2022 abgeschlossen

Der Förderverein St.-Peter-und-Paul-Kirche Andisleben wurde 2019 gegründet. Ziel ist es, die Kirche St. Peter und Paul als wichtiges Gebäude im Dorf zu erhalten. 2022 wurde die Dachsanierung dank der Hilfe des Fördervereins erfolgreich abgeschlossen. Nächste Projekte sind die Restaurierung des Deckenfreskos und der Schröter-Orgel.

Im Nordbereich der EKM (Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg) wird der „Goldene Kirchturm“ am 3. Juni im Kloster Drübeck verliehen.