Auto prallt gegen Baum - Frau wird beleidigt und bedroht: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Am Wochenende musste die Polizei Einsatz zeigen. Unter anderem ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto gegen einen Baum geprallt und im Graben gelandet. Die Meldungen im Überblick:

Mit Einkaufswagen vorm Supermarkt angegriffen

Freitagnachmittag ist eine 37-Jährige mit einem Einkaufswagen vor einem Supermarkt in Weißensee angegriffen worden. Nach Polizeiangaben hatte ihr eine 45-Jährige einen Wagen in den Bauch gerammt, sie zudem beleidigt und bedroht. Die Frau wurde leicht verletzt. Gegen die Angreiferin wird nun ermittelt.

Mit dem Auto im Straßengraben gelandet

In der Rohrborner Chaussee in Sömmerda ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto gegen einen Baum geprallt und im Graben gelandet. Wie die Polizei informierte, waren in diesem drei Personen unterwegs. Bei dem Unfall wurde eine 42-Jährige Frau leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei stritt sie ab, selbst gefahren zu sein. Die anderen beiden flüchteten. Ein Alkoholtest zeigte bei der Frau über zwei Promille an. Nun wird ermittelt, wer den Unfall wirklich verursachte. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.