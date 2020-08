Autodiebe kurz vor Polen gestellt - Frau mit fehlendem Stück Zahn gesucht

Autodiebe kurz vor Polen gestellt

Zwei hochwertige Autos wurden Donnerstagmorgen aus einem Sömmerdaer Autohaus gestohlen. Die Diebe demontierten ein Zaunsfeld und gelangten so an die Fahrzeuge. Die Polizei konnte die Pkws kurz darauf im Grenzbereich zu Polen feststellen. Beamte aus Brandenburg und Polen konnten die Autos im Gesamtwert von knapp 60.000 EUR sichergestellt werden. Einer der Täter wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Frau mit fehlendem Stück Zahn gesucht

In der Nacht zum 19. August fuhr gegen Mitternacht eine Fahrradfahrerin in der Samuel-Schröter-Straße in Buttstädt gegen einen parkenden PKW und stürzte. Zwei Personen halfen der unbekannten Frau wieder auf die Beine. Danach verließ sie die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Sturz brach der Radfahrerin ein Stück vom Zahn ab. Die Zahnecke wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Radfahrerin und ihre Begleiter sollen zuvor lautstark durch die Brückentorstraße gezogen sein. Wer kann Hinweise zu den Personen, insbesondere zu der Frau mit dem Fahrrad geben? Hinweise nimmt die Polizei in Sömmerda unter der Rufnummer: 03634/336-0 entgegen. (01933669)

Unter Drogen unter Alkohol

Ein 39-jähriger Autofahrer wurde Donnerstagnachmittag in Weißensee gestellt. Der Mann fuhr mit seinem Auto gegen ein Fahrrad, welches in einem Fahrradständer stand. Danach stieg er aus seinem Fahrzeug und machte einen verwirrten Eindruck. Polizeibeamten stellten bei einem Drogentest fest, dass er unter Drogen stand. Bei dem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 0,6 Promille. Es stellte sich dazu heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Mehrere Bauwagen aufgebrochen

Im Landkreis Sömmerda wurden erneut Bauwagen bzw. Container von Dieben heimgesucht. Ein Smartphone verschwand aus einem Bauwagen in Sömmerda. Die Langfinger haben sich Donnerstag unbemerkt in den unverschlossenen Bauwagen begeben und das Handy gestohlen. Drei Container wurden in der Nacht zu Donnerstag in Gebesee aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe Kabel.

