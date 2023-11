Autofahrer bei Unfall verletzt - Betrunkener Radfahrer gestoppt: Die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda. Bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda wurden zwei Personen verletzt - Betrunkener Radfahrer von Polizei gestoppt. Die Polizeimeldungen im Überblick:

Die Polizei hatte am Montag alle Hände voll zu tun. So kam es am Montagvormittag im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 24-Jähriger war mit seinem Auto auf einem Wirtschaftsweg unterwegs, als er beabsichtigte, die Bundesstraße zwischen Andisleben und Dachwig zu überfahren. Dabei übersah er jedoch einen von rechts kommenden Audi eines 47-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass beide Autos zusammenstießen. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall laut Polizei leicht verletzt. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.

Radfahrer in Sömmerda mit 1,7 Promille erwischt

Einen betrunkenen Fahrradfahrer bemerkten Polizisten in der Nacht zum Dienstag in Sömmerda. Der 38-Jährige war in der Kedainiaier Straße unterwegs, als die Polizei ihn einer Verkehrskontrolle unterzog. Bei einem Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille hatte er zuvor deutlich zu tief ins Glas geschaut, um noch mit seinem Drahtesel am Straßenverkehr teilzunehmen. Der Radfahrer musste eine Blutprobe abgeben und seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Autotür auf Firmengelände in Buttstädt zerkratzt

Ein Randalierer verewigte sich am Wochenende an einem Auto in Buttstädt. Der Unbekannte hatte sich auf ein Firmengelände geschlichen und sich einem geparkten Sprinter genähert. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er die Beifahrerseite und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend flüchtete er unerkannt.