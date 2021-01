Altenbeichlingen Der Mann ist im Landkreis Sömmerda in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten und dabei aufgeflogen.

Autofahrer in Altenbeichlingen ohne Führerschein erwischt

Ein Autofahrer ist in Altenbeichlingen ohne Führerschein erwischt worden. Laut der Polizei ist der 57-jährige Mann am Dienstagvormittag mit seinem Audi in eine Verkehrskontrolle der Erfurter Polizei geraten.

Bei der Überprüfung des Mannes hätten die Polizeibeamten dann festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daraufhin sei ihm die Weiterfahrt untersagt worden. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.