Autofahrer mit mehr als 3,4 Promille im Kreis Sömmerda von Polizei ertappt

Guthmannshausen. Der Führerschein eines Autofahrer ist im Landkreis Sömmerda beschlagnahmt worden. Diese Details erhärten den Verdacht gegen ihn.

Mit mehr als 3,4 Promille stellte die Polizei in der vergangenen Nacht einen Mann in Guthmannshausen (Landkreis Sömmerda) fest. Ein Autoschlüssel in seiner Tasche, die warme Motorhaube seines Fahrzeuges sowie Zeugenaussagen erhärteten den Angaben zufolge den Verdacht, dass der 33-Jährige betrunken gefahren war.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Anfangsverdachts der Trunkenheit im Verkehr erstattet.

