Autofahrer prallt in Leitplanke – Aufgefahren an roter Ampel: Die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis. Am Donnerstag kam es im Landkreis Sömmerda zu zwei Verkehrsunfällen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag, dem 20. Oktober, kam es im Landkreis Sömmerda zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei entstanden Sachschäden an beteiligten Fahrzeugen, eine Person musste von Rettungskräften versorgt werden.

Auf der A 71 in Richtung Sangerhausen kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer prallte dort vermutlich mit seinem grauen Skoda Oktavia zwischen 12 und 15.30 Uhr gegen eine Leitplanke und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Unfallverursacher hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Bislang jedoch konnten die Unfallstelle und die beschädigte Leitplanke nicht lokalisiert werden. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zur Unfallzeit und dem Unfallort machen können.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Frohndorf gekommen. Ein 65-Jähriger war mit seinem VW von der A 71 abgefahren und musste an einer roten Ampel halten. Das hatte ein herannahender 59-Jähriger zu spät bemerkt und fuhr mit seinem Opel auf den Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Beifahrer des VW-Fahrers musste aufgrund eines Schocks von Rettungskräften versorgt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Telefon: 03634/3360 unter der Angabe der Vorgangsnummer 0273857 entgegen.