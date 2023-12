Autofahrerin fährt gegen Baum – Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis Sömmerda Unbekannte beschädigten mit ihrem Sprengkörper ein Auto und aufgrund der glatten Fahrbahn kam eine Fahrerin von der Straße ab und fällte einen Baum.

Sprengkörper beschädigt Auto

Ein Škoda Octavia wurde in der Nacht zu Montag beschädigt, weil unbekannte Personen am Stadtgraben in Buttstädt einen Sprengkörper zündeten. Gegen 1.30 Uhr explodierte der Sprengkörper und zog das in der Nähe geparkte Auto in Mitleidenschaft. Laut Mitteilung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro – das Auto hat eine Delle und ein Loch in der Tür. Noch ist nicht bekannt, wer den Sprengkörper zündete.

Kollision mit Baum

Weil die Fahrbahn vereist war, kam eine 58-jährige Fahrerin mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Sie war Montagmorgen mit ihrem Skoda kurz nach 8 Uhr auf der B85 von Buttstädt in Richtung Guthmannshausen unterwegs, als der Unfall geschah. Durch den Zusammenstoß fiel der Baum um, so die Information der Polizei. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.