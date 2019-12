Autoreinigung, Zuckertüten und frisch gebackener Kuchen

„Das brauch ich nach der Schule nie wieder“, hört man relativ häufig von Schülern, wenn sie zum Beispiel über Mathe oder Physik sprechen. Um den Jugendlichen einen praktischen Einblick die Arbeitswelt zu verschaffen, gibt es in Thüringen etwa 60 Schülerfirmen. Vier davon auch im Landkreis Sömmerda.

Die Finneckschule in Rastenberg hat gleich drei solche Firmen. Die „Putzteufel S-GmbH“, die Holzwerkstatt „Kunstgewerbe S-GmbH“ und die „Café Klatsch - Kultur mit Milch und Zucker S-GmbH“.

Jeden Freitag öffnet das Café im Lehrerzimmer der Finneckschule und bietet mindestens fünf frisch gebackene Kuchen und Kaffee an. Am Morgen wird gebacken, am Nachmittag bedient. Aber auch außerhalb der Unterrichtszeit bietet die Schülerfirma Kuchenbuffets auf Bestellung an. Pro Stunde verdienen die Schüler 50 Cent. Fällt nach dem Unterricht Arbeit an, gibt es das Doppelte.

Xena und Florian backen freitags Kuchen für das Café Klatsch. Foto: Peter Hansen

Die Putzteufel haben sich auf Autoreinigung spezialisiert. Zwei bis drei Autos schafft die Putzkolonne pro Woche. Und die Termine sind begehrt: „Im Moment haben wir Wartezeiten von etwa drei Monaten“, sagt der 19-jährige Silvio Oschmann, seit zwei Jahren Mitarbeiter bei den Putzteufeln. Erlaubt ist – der Umwelt zuliebe – nur die Innenreinigung der Fahrzeuge.

Die Holzwerkstatt Kunstgewerbe ist vor allem für ihre Zuckertüten aus Holz bekannt. Sogar ein Onlineshop wurde dafür eingerichtet. Aber auch rund um Weihnachten und Ostern haben die Schüler alle Hände voll zu tun. „Holzkerzen sind zu Weihnachten sehr beliebt, Hasen zu Ostern und Eulen das ganze Jahr“, sagt der 16-jährige Jan Augst.

1500 Euro Startkapital

Als die drei Schülerfirmen an der Finneckschule gegründet wurden, erhielt jede von ihnen 1500 Euro Startkapital für die Grundausstattung. Das Geld kam von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), die sich um die rechtlichen Belange der Schülerfirmen kümmert.

Das Geld hatten zum Beispiel die Putzteufel am Anfang bitter nötig. „Wir brauchten drei Staubsauger, einen Nasssauger, Putzmittel und Lappen ohne Ende“, erzählt Matthias Haferburg, der die Schüler betreut und bei Bedarf auch mal mit anpackt. Im Café war die erste große Anschaffung die Kaffeemaschine.

Zum Ende des Jahres bekommt die DKJS von jeder Firma einen Jahresabschlussbericht, damit nachverfolgt werden kann, was wann wo und wofür ausgegeben und eingenommen wurde. „Ganz normale Buchhaltung eben“, sagt Florian Hartwich vom Café Klatsch.

Die Arbeit ist für die Rastenberger Schüler freiwillig. Das Angebot sei vor allem für Schüler mit Beeinträchtigungen gedacht, sagt Haferburg. „Das ist ein guter Ausgleich zum Unterricht.“

Zwei Mal die Woche Brötchen für Berufliches Gymnasium

Wer in einer der Firmen mitmachen will, der muss sich schriftlich bewerben. Ganz demokratisch wird dann in einer Mitarbeiterversammlung entschieden, ob der Bewerber aufgenommen wird. Danach gelten drei Monate Probezeit. Will ein Schüler wieder aufhören, hat er 14 Tage Kündigungsfrist.

Am Beruflichen Gymnasium in Sömmerda ist vor vier Jahren die vierte Schülerfirma im Landkreis gegründet worden. Das Schülercafé „Miteinander“ öffnet zwei Mal die Woche und versorgt die Schülerschaft mit selbstgeschmierten Brötchen, Wraps, Kaffee und Kakao.

Nachdem die Kantine wegen zu wenig Umsatz dicht gemacht hatte, setzte sich Pädagogin Annegret Hellinger dafür ein, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Um die Sache rechtlich und versicherungstechnisch dingfest zu machen, wurde die Schülerfirma mit der DKJS gegründet. Mittlerweile gehört das Projekt für Schüler im Berufsvorbereitungsjahr im Bereich Hauswirtschaft zum Lehrplan und fließt auch in die Benotung ein.

Verdienen tun die Schüler am Beruflichen Gymnasium nichts. Dafür bekommen sie ein Brötchen am Tag umsonst und auch ein Ausflug im Jahr ist drin. Das Geld, was am Ende des Jahres übrig bleibt, kommt dem Schulförderverein zu Gute.

Wer eine Schülerfirma gründen will, kann sich an die Koordinierungsstelle der DKJS wenden. „Schülerfirmen sind der ideale Ort für praktische und alltagsbezogene Bildung“, so Koordinator Andreas Siegmann.