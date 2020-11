Bachra und Schafau bald Hohe-Schrecke-Mitglieder

Der Stadtrat hat einstimmig dafür plädiert, dass die Rastenberger Ortsteile Bachra und Schafau dem Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ beitreten. Der Beschluss wurde in der Sitzung am vergangenen Montag (9. November) in Bachra gefasst. Bürgermeisterin Beatrix Winter (WG Gemeinsam für Rastenberg) hatte zuvor darauf verwiesen, dass über den Verein bereits Fördermittel in den Ausbau der Tagungsstätte des Gremiums, der Bürgerhalle in Bachra, geflossen seien. Auch partizipierten beide Ortsteile an den Plänen, mit der Region Hohe Schrecke Süd ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen zu werden. Ein die Bewerbung vorantreibender Beirat habe sich bereits formiert. Mitglied im Verein ist auch schon der Waldbad-Verein. Winter sagte: „Mir wäre es am liebsten, wir würden mit der ganzen Stadt beitreten.“ Dem stünden allerdings finanzielle Hindernisse im Wege. Es wurde deshalb auch fixiert, dass der Beitritt frühestens ab dem 1. Januar 2021 vollzogen werden soll. Mit dem Anschluss werden 2 Euro pro Einwohner und Jahr an Mitgliedsbeitrag fällig. Insgesamt kommen so 1040 Euro zusammen. Für Bachra sind es 892, für Schafau 142.