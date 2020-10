Bald Abendläuten in Günstedt

Nachdem der Turm der St.-Petri-Pauli-Kirche in Günstedt saniert wurde, sind im nächsten Schritt die Fenster des reich verzierten Kirchenschiffes an der Reihe.

Wann es das letzte Abendläuten in Günstedt gegeben hat, kann Markus Hille nicht sagen. Der Pfarrer aber weiß, dass genau das sich die Günstedter wünschen. Gesammelt haben sie dafür Spenden in Höhe von 10.000 Euro. Finanziell unterstützt wird das Vorhaben vom Kirchenkreis. Läuft alles nach Plan, dann soll bis Heiligabend die Läuteanlage der St.-Petri-und-Pauli-Kirche in Günstedt elektrifiziert sein. Das Glockenläuten ist dann per Knopfdruck möglich.

Im November werden Mitarbeiter der Firma Glocken & Turmuhren Christian Beck aus Kölleda mit den Arbeiten beginnen. Neben der Mechanik muss die Lagerung der Glocken überprüft und die Leitungen verlegt werden. Bereits bei einem Vororttermin im Juni hatte Christian Beck dem Glockenstuhl einen guten Zustand bescheinigt. „Er wurde aus Eichenholz sehr solide gearbeitet und ist deutlich älter als die drei Eisenhartgussglocken“, ließ er seinerzeit wissen.

Die Kirchgemeinde war seither nicht untätig. Damit der Einbau erfolgen kann, wurde eine Reinigung des Kirchenturmes veranlasst. Das Unternehmen Hygieneservice und Schädlingsbekämpfung Kaufmann aus Büchel entfernte den Taubendreck vergangener Jahrzehnte.

Auch die Sanierungsarbeiten am Kirchturm wurden fortgesetzt. Nachdem das Dach bereits 2012 neu eingedeckt war, mussten nun statische Mängel behoben werden. Mitarbeiter der Rema Restaurierungen Magdeburg GmbH hatten 2019 mit dem ersten Bauabschnitt begonnen und unter anderem die Sandsteinumrahmungen der Fenster vernadelt und Steine wieder an ihre richtige Stelle gerückt. Auch fehlende Steine im Gemäuer wurden ersetzt und Abbrüche restauriert. Neuer Putz sorgte dafür, dass der Turm wieder weit in die Ferne leuchtet und damit an die einst bekannte Wallfahrtsstätte erinnert. Der erste Bauabschnitt schlug mit Kosten in Höhe von 93.000 Euro zu Buche.

Pfarrer Markus Hille spricht von „glücklicher Fügung“, dass die Arbeiten gleich in diesem Jahr fortgesetzt werden konnten. Ermöglicht wurde dies durch die Liselotte-Lies-und-Otto-Roosen-Stiftung, die allein 55.000 Euro für den zweiten Bauabschnitt beisteuerte. „Ohne diesen Geldsegen hätten wir das nicht stemmen können“, ist Markus Hille dankbar. Finanzielle Unterstützung gab es außerdem vom Kirchenkreis, der Katharina-und-Gerhard-Hoffmann-Stiftung sowie der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer. Geld floß außerdem aus dem Lottomitteltopf und der Kirchgemeinde. Damit standen für den Bauabschnitt insgesamt 106.000 Euro zur Verfügung. Auch beim letzten Turmabschnitt ging es in erster Linie um die Sicherung der Statik. Zum Bauabschnitt gehört auch das Aufarbeiten der historischen Türen und Fenster des Turmes. In der nächsten Woche sollen die Gerüste fallen. Dann wollen sich die Restauratoren dem Turmsockel widmen, berichtet Markus Hille.

Nach dem Turm soll es im Kirchenschiff weitergehen. Pläne gibt es für 2021, die Kirchenfenster sanieren zu lassen. Eine erste Kostenschätzung geht von rund 40.000 Euro aus, informiert der Pfarrer. Froh ist er über einen sehr engagierten Gemeindekirchenrat. „Es gibt hier Frauen, die richtig etwas bewegen. Das ist toll“, freut er sich und will deshalb erneut die Fühler nach neuen Geldquellen ausstrecken. Auch im Chorraum gebe es noch zu tun. Arbeiten hält er hier frühestens für 2022 für realistisch.

Während die Gottesdienste – der nächste steht am 22. November auf dem Plan – in Günstedt stattfinden, ist derzeit noch nicht klar, wie es am Heiligabend sein wird. „Wie wir in der Regionalgemeinde Kindelbrück-Weißensee verfahren, wollen wir nächste Woche festklopfen. Wie es dann tatsächlich wird, werden wir coronabedingt sicher erst kurz davor ganz genau sagen können“, kündigt der Pfarrer an.