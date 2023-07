Bald auch Bogensport in Sömmerda

Sömmerda. Die Dreyse-Schützen bauen derzeit die Anlage auf dem Vereinsgelände im Scherndorfer Weg dafür um.

Auf dem Vereinsgelände des Schützenvereins Nicolaus von Dreyse in Sömmerda gibt es Umbauarbeiten, berichtet der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins, Marcel Wiegand. Die Anlage werde ausgebaut, um künftig neben den Kugeldisziplinen von Druckluft über die Kleinkaliberdisziplinen bis zu den Schießdisziplinen im Großkaliberbereich sowie der Sparte historischer Schwarzpulverschützen mit Vorderlader und dem für Sömmerda so typischen Zündnadelgewehren auch die Disziplinen des Bogensports anbieten zu können.

Ab 2024 regelmäßiges Training für Kinder und Erwachsene

In den letzten Jahren habe der Bogensport einen ganz erheblichen Zuspruch erfahren, so dass Interessierte immer häufiger im Verein danach fragten, so Wiegand. Nun stehe nach längerer Planungsphase ein Konzept, diese Sportdisziplinen gemäß der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes sowie des Thüringer Schützenbundes auch im Sömmerdaer Verein anbieten zu können. Zwei Vereinsmitglieder befinden sich bereits in der Ausbildung zur ehrenamtlichen Tätigkeit als Trainer für Bogensport und Armbrustschießen.

Nun nehme die dafür erforderliche Bogenbahn langsam Gestalt an, so der Vizevereinschef. Geplant sei, ab 2024 für Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Bogensportinteressierte im Scherndorfer Weg ein regelmäßiges Training anzubieten. Hierbei zeige sich allerdings auch ein Problem, was viele Sportvereine im ländlichen Raum plagt – die Finanzierung. Gerade der Schießsport sei nicht so stark etabliert, weshalb es den Vereinen besonders schwer falle, Sponsoren für ihre Vereinstätigkeiten sowie finanzkräftige Partner für Bau- und Beschaffungsmaßnahmen zu gewinnen. Die Fördermittel durch das Land Thüringen über den Landesportbund allein seien nicht ausreichend.

„Gerade für die Kinder- und Jugendarbeit ist es unerlässlich, dass der Verein Sportgeräte für Training und Wettkampf vorhält“, so Marcel Wiegand. Daher müssen auch durch die Dreyse-Schützen Bögen in unterschiedlichen Größen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Pfeile, Zieldarstellungen sowie im Bereich der Druckluftdisziplinen Sportpistolen/-gewehre in den nächsten Jahren neu beschafft werden. Auch Sporttrikots, für jeden Fußballverein selbstverständlich, gehören dazu.

„Umso erfreulicher war daher der Umstand, dass der Hauptsponsor des Vereins und gleichzeitiger Vereinspräsident Rolf Körper es sich nicht nehmen ließ, selbst mit Hand anzulegen. Er stieg kurzerhand selbst auf den Bagger, um gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern die Löcher für die zwingend notwendigen Bodenbefestigungen auszuheben und den Boden zu planieren“, berichtet Marcel Wiegand. Auch die Bereitstellung der dafür notwendigen Technik habe er kurzerhand selbst organisiert. Daher konnten die Baumaßnahmen einen großen Schritt vorangebracht werden.

Das ist dringend notwendig, denn bereits am 2. September findet der 29. Dreyse-Pokal im Zündnadelgewehrschießen statt. Hier werden erneut Schützen, Gäste sowie Vertreter der Presse aus ganz Deutschland auf dem Gelände im Scherndorfer Weg erwartet. Bis dahin sollen die Arbeiten auf dem Gelände abgeschlossen sein.