Bald wieder blauer Himmel in St. Wigberti in Bilzingsleben

„Die größte Hürde ist genommen“, atmet Pfarrer Jens Bechtloff tief durch und zeigt auf das gewaltige Baugerüst an der St.-Wigberti-Kirche in Bilzingsleben. Nachdem im vergangenen Jahr nach aufwendiger Sanierung das Kirchenschiff wieder eingeweiht werden konnte, stand in diesem Jahr die bauliche und statische Ertüchtigung der Chorraumhülle an.

Voraussetzung war dafür eine Fundamentbefestigung. Eine Firma aus Mecklenburg-Vorpommern führte die Arbeiten aus. „Zum Einsatz kam ein spezielles Verfahren. Dafür ist rund um die Kirche in fünf Meter Tiefe Material injiziert worden. Gelungen ist es damit, das Fundament im Millimeterbereich zu heben, zu stabilisieren und zu festigen", erklärt der Pfarrer die bereits abgeschlossene Maßnahme.

Fast das gesamt Gewölbekann gerettet werden

Vorausgegangen war die Sicherung des Chorraumgewölbes. Dafür musste die Dachhaut abgenommen und ein neues Überdach errichtet werden. „Dies war notwendig, um von oben an das Gewölbe zu gelangen“, sagt Bechtloff. Schlimmes wurde befürchtet. „Jederzeit hätte alles herunterkommen können. Das war Gott sei Dank nur vereinzelt der Fall. Fast das gesamte Gewölbe konnte gerettet werden.“

Um an das Gewölbe des Chorraumes zu gelangen, musste ein Überdach gebaut werden. Foto: Annett Kletzke

Nachdem das Fundament des Chorraumes befestigt ist, geht es am Gewölbe weiter. Nun soll an den gewaltigen Rissen gearbeitet werden. Teile des Mauerwerkes müssen dafür herausgenommen und neu gesetzt werden. „Anders lassen sich die Risse nicht mehr schließen“, erklärt Bechtloff. Ist das geschafft, sollen die Arbeiten am Dachstuhl des Chorraumes abgeschlossen und der Abschnitt wieder mit Schiefer eingedeckt werden. Ebenfalls in diesem Bauabschnitt sind der Zugang zur Sakristei und das Verlegen von Abwasserleitungen rund um die Kirche vorgesehen. Hoffnung hat der Pfarrer, den Bauabschnitt noch in diesem Jahr beenden zu können. „Im Bau lässt sich in zwei Monaten viel erreichen.“

Finanziell veranschlagt ist der Bauabschnitt mit rund 450.000 Euro. Politik und Verwaltung hatten sich dafür stark gemacht, dass die Finanzierung auf die Beine gestellt werden konnte. So hatte sich der Bundestagsabgeordnete Johannes Selle (CDU) dafür eingesetzt, dass Bundesmittel flossen. Zusätzliche Mittel kamen ebenso von der Denkmalpflege und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Erneut Fördermittel werden 2021 nötig sein. Dann soll der Chorraum von innen saniert werden. Wieder erstrahlen soll der blaue Himmel mit seinen Sternen, weckt Jens Bechtloff schon jetzt die Neugier. Auch der Einbau der Fenster ist im nächsten Jahr geplant. Vorgesehen sind dafür Kosten in Höhe von 100.000 Euro. Fördermittel bei der Denkmalpflege sowie Stiftungsmittel sind beantragt. Auch der Kirchenkreis wird mit im Boot sein, kündigt der Pfarrer an und vergisst nicht, die Kirchgemeinde zu erwähnen, die ihre gesamten Restmittel einbringen will. Groß sei die Freude darüber, dass auch der Förderverein die Arbeiten unterstützen will.

Ideen gibt es bereits, in der Kirche einen Raum für die Vereinsmitglieder zu schaffen. Auserkoren hat Bechtloff dafür die Fläche unter der Orgel. Sie sei groß genug und könnte abgeteilt werden.

Noch offen lässt der Pfarrer hingegen, ob Heiligabend in der Kirche in Bilzingsleben gefeiert werden kann. Zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag will er ausloten, ob der Kirchenraum trotz Baugerüsten den Corona-Bestimmung standhalten kann.