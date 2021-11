Bald wird es bunt im Rund von Elxleben

Elxleben. Der Kreisverkehr in Exleben wird bepflanzt.

Jetzt sind sie noch klein und ziemlich unscheinbar. Die rund tausend Pflanzen der Staudenmischpflanzung „Indianersommer“, die die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Elxleben nach dem vorab erforderlichen Bodenaustausch und den Vorgaben der Gärtner der Erfurter Staudengärtnerei Siegmar Poltermann in die Fläche pflanzten. Dort nahm dieser Tage die Insel des Kreisverkehrs am Ortseingang von Elxleben neue Gestalt an. In der kommenden Vegetationsphase sollen die 24 Pflanzenarten nicht nur das Ortsbild aufwerten und den Passanten schmeicheln, sondern auch viele Insekten anlocken und einen Beitrag gegen das Artensterben leisten.