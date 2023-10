Barockkonzert auf Schloss Kannawurf

Kannawurf. Am 21. Oktober gibt das Ensemble „ancora lì“ auf Schloss Kannawurf ein Konzert – einige der barocken Musikstücke wurden bisher selten aufgeführt.

Selten gehörte Werke von Komponistinnen aus der Barockzeit werden am 21. Oktober auf Schloss Kannawurf aufgeführt. Das Projekt „Große Unbekannte“ wurde von der Künstlerin Martina Müller ins Leben gerufen, um zu Unrecht vergessenen Kompositionen von Frauen eine Bühne zu geben. Es spielt das Ensemble „ancora lì“ aus Leipzig. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Roten Salon. Karten gibt es ab zehn Euro unter info@schloss-kannawurf.de oder Telefon: 036375 / 643083.

Geschrieben wurden die Werke von Komponistinnen aus Deutschland, Italien und England. Neben Musik der Venezianerin Barbara Strozzi sind Stücke von Francesca Caccini zu hören, die am Hofe der Medici auch als Sängerin auftrat. Beiträge aus dem deutschen Raum stammen von Sophie Elisabeth Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel. Mary Harvey veröffentlichte als erste Frau in England ihre Kompositionen, lediglich drei ihrer Lieder sind erhalten geblieben und fließen in dieses Konzert mit ein.

Mit Originalinstrumenten und Repliken wird ein möglichst authentisches Klangbild geschaffen. Umrahmt werden die Stücke von Texten der Barockdichterin Sibylla Schwarz und der Texteschreiberin von Johann Sebastian Bach, Christiana Mariana von Ziegler.