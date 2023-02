Basar für Kindersachen im Rittergut Kölleda

Kölleda. Bekleidung für Frühjahr und Sommer gibt es beim Basar in Kölleda. Auch für Kaffee, Kuchen und Waffeln ist gesorgt.

Wer gut Erhaltenes für den Nachwuchs sucht, kann am Wochenende beim Kindersachenbasar im Rittergut Kölleda stöbern. Bekleidung mit Schwerpunkt Frühjahr und Sommer sowie weitere Artikel rund ums Kind werden am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 14.30 Uhr angeboten. Schwangere haben ab 9.30 Uhr Zutritt. Während der Öffnungszeit gibt es auch Kaffee, Kuchen und Waffeln vor Ort oder zum Mitnehmen. Wie die Veranstalter informieren, gehen zehn Prozent des Verkaufserlöses an die Kölledaer Kindertagesstätte „Frieden“. Unterstützt wird die Durchführung des Basars vom ASB-Kreisverband und dem Verein „Gemeinsam für Kölleda“.

Kindersachenbasar, Rittergut Kölleda, 25. Februar, 10 bis 14.30 Uhr