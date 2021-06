Bauarbeiten in der Sömmerdaer Neutorstraße noch bis Ende November

Sömmerda. Nach dem Abwasserkanal folgt auf der Baustelle in Sömmerda die Trinkwasserleitung. Das Halteverbot wird teilweise gelockert.

Der grundhafte Ausbau der Sömmerdaer Neutorstraße geht in den nächsten Abschnitt. Nach Fertigstellung der Abwasserleitung in Regie des Eigenbetriebes „Abwasser Sömmerda“ sei die Verlegung der Trinkwasserleitung in dem gesamten Bauabschnitt ab dem 18. Juni geplant, wie die Stadt Sömmerda in einer Mitteilung erklärt.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Haupttrinkwasserleitung einschließlich Hausanschlüssen sollen bis zum 14. August ausgeführt sein. Dieser Bauabschnitt erfolgt in Verantwortung des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“, so die Stadt.

Straßenbau dauert voraussichtlich bis Ende November

Der Straßenbau mit Nebenbereichen – der Part wird durch die Stadt Sömmerda realisiert – werde im Anschluss bis voraussichtlich 30. November ausgeführt. Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet das nach Angaben der Stadt: Die Einmündung in die Neutorstraße aus Richtung Erfurter Straße bleibt für die gesamte Bauzeit gesperrt. Ein- und Ausfahrten aus den Bereichen Breitscheidstraße und Riedtorstraße erfolgen über die Wachtelstraße.

Die erforderlichen absoluten Halteverbote bleiben bestehen, um im Bedarfsfall die Begegnung von Fahrzeugen zu sichern. Für die Nachtstunden und am Wochenende, wenn die Verkehrsdichte nicht zu groß ist, können in den breitesten Stellen der Breitscheidstraße die absoluten Halteverbote gelockert werden, um den Anwohnern Parkmöglichkeiten zu geben.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Zusatzzeichen bei den Verkehrszeichen zu beachten.