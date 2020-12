Sömmerda. Die Partnerschaft für Demokratie hat sich in Zeiten der Corona-Krise eine besondere Weihnachtsaktion ausgedacht.

Baum der guten Wünsche in Sömmerda

Da Weihnachtsmärkte und Feierlichkeiten leider nicht wie gewohnt stattfinden können, organisierte die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Sömmerda die Aktion „Sömmerda schenkt gute Wünsche“. 43 Weihnachtswünsche und Danksagungen wurden auf Weihnachtskugeln aus Holz gedruckt und gemeinsam mit dem Spruch „Sömmerda schenkt gute Wünsche“ an einen großen Weihnachtsbaum vor dem Gebäude des Kreisverbandes des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Sömmerdaer Bahnhofstraße gehängt. Wünsche von Menschen und Institutionen für das neue Jahr fanden als Geste der Dankbarkeit und Zuversicht am „Baum der guten Wünsche“ ihren Platz.