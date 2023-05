Baum des Jahres für den Gondelteich in Weißensee

Weißensee. Zur traditionellen Pflanzung lädt die Initiative Landschaftspflege am Sonntag ein.

Die Initiative Landschaftspflege Weißensee pflanzt am Sonntag am Gondelteich den Baum des Jahres 2023, eine Moor-Birke, sowie traditionell zusätzlich auch einen seltenen Baum.

Dazu sind Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde am 14. Mai um 15 Uhr ins Vereinshaus, Günstedter Straße 4, eingeladen. Im Anschluss an die Pflanzung gibt es Kaffee und Kuchen sowie Würstchen in gemütlicher Runde, kündigt der Vorstand an.