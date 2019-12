Baumarkt in Sömmerda bietet zum letzten Mal Feuerwerk an

Am 28. Dezember startet der Verkauf von Feuerwerkskörpern und Böllern. Einige Märkte in Deutschland verkaufen in diesem Jahr allerdings keine Pyrotechnik mehr – für den Tierschutz und gegen den Klimawandel. Die Debatte, ob der Feuerwerksverkauf gänzlich abgeschafft werden sollte, ist auch im Landkreis Sömmerda angekommen.

Zum letzten Mal verkauft in diesem Jahr zum Beispiel der Hagebau-Markt in Sömmerda Pyrotechnik. Im kommenden Jahr werde kein Feuerwerk mehr angeboten, sagt der stellvertretende Marktleiter Christian Wenkel. Das sei zwar eine Vorgabe des Konzerns, der Betrieb an der Langen Brücke stehe aber voll und ganz hinter der Entscheidung.

„Das Thema Klimaschutz zwingt uns zum Umzudenken“, so Wenkel. Das merke er auch am Kaufverhalten seiner Kunden. Auch er selbst zünde zu Silvester schon seit Jahren kein Feuerwerk mehr. Er sei noch nie ein Freund davon gewesen, sein „hart verdientes Geld in Schall und Rauch aufgehen zu lassen“.

Auch der Tierschutz liegt Wenkel am Herzen. Er habe selber einen Hund, der in der Zeit um Silvester besonders viel Zuwendung brauche, weil die Angst vor unbekannten Knallgeräuschen ihn fest im Griff habe.

Kunden kaufen weniger Feuerwerk

Der Baumarkt verkauft pro Jahr Pyrotechnik im Wert von etwa 5000 Euro, sagt Wenkel. Auf den Umsatz müsse der Markt im kommenden Jahr verzichten. Allerdings sei der Verkauf in den vergangenen Jahren sowieso zurückgegangen. Seit auch Discounter und sogar Tankstellen Raketen und Knaller verkaufen, sei das Geschäft schwieriger geworden.

Auch im Rewe-Markt in Schloßvippach sei der Verkauf von Pyrotechnik merklich zurückgegangen, sagt die stellvertretende Marktleiterin Alexandra Vetterling. Zwar kommen vom Konzern große Lieferungen mit Feuerwerk, allerdings gehe jedes Jahr mehr unverkauft zurück.

Vetterling führt das aber nicht darauf zurück, dass immer mehr Läden Pyrotechnik für weniger Geld im Angebot haben. „Die Menschen beschäftigen sich jetzt mehr mit Tier- und Klimaschutz“, sagt sie. Und deshalb denke auch die Leitung des Rewe-Marktes in Schloßvippach darüber nach, den Feuerwerksverkauf ganz einzustellen. „Vielleicht sogar schon nächstes Jahr“, so Vetterling. Sie selbst kaufe schon seit drei Jahren nichts mehr, was knallt – der Tiere und auch der Kinder wegen.

Batterien liegen im Trend

Bei Robert Köhler, selbstständiger Großfeuerwerker aus Vogelsberg, floriert das Geschäft. Nicht nur aber besonders zu Silvester verkauft er Pyrotechnik aller Art. In diesem Jahr hätten sich die Vorbestellungen fast verdoppelt, wie er selbst sagt. Vor allem Batterien, sogenannte Verbundsfeuerwerke, liegen im Trend. Raketen und Böller dagegen will kaum noch jemand haben.

Dass die Leute in der Region sich auf Tier- und Klimaschutz besinnen und deswegen nichts mehr in die Luft schießen wollen, das könne Köhler nicht feststellen. „Tierschutz hat meiner Meinung nach nichts mit Silvester zu tun“, sagt er. Der Jahresabschluss komme schließlich keinesfalls überraschend und jedes Jahr wieder. „Die Halter können die Tiere darauf vorbereiten.“

Auch Klimaschutz sei im Zusammenhang mit Silvester übertrieben. „Das ist ein einziger Tag im Jahr“, sagt der Pyrotechniker.