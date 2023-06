Baustelle im Landkreis Sömmerda geplündert – Diebe erbeuten Maschinen im Wert von 35.000 Euro

Kindelbrück. Im Landkreis Sömmerda sind Unbekannte auf einer Baustelle auf Beutezug gegangen. Die Diebe stahlen teure Maschinen und hinterließen zudem noch einigen Schaden.

Von einer Baustelle in Kindelbrück (Landkreis Sömmerda) haben Unbekannte am Wochenende Maschinen im Wert von 35.000 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, stellten Arbeiter am Montagmorgen fest, dass Diebe einen Lagercontainer aufgebrochen und geleert hatten. Dabei richteten sie Sachschaden in Höhe von 600 Euro an.

Die Diebe stahlen unter anderem eine Rüttelplatte, einen Hydraulikstemmer und eine Baggerschaufel. Anschließend konnten sie unerkannt mit ihrer Beute verschwinden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.