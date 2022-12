Am Giebel der Kirche wurde ein Gewände aus Beton eingebaut, an das sich später ein Glasbau anschließen soll.

Baustelle in Vogelsberg: Gewände gibt Blick frei

Vogelsberg. An der Kirche des Ortes im Kreis Sömmerda wird ein Haus-in-Haus-Konzept verwirklicht.

Die Umbauarbeiten am Schiff der Vogelsberger Kirche „Zum heiligen Kreuz“ schreiten voran. Am Ostgiebel des Gebäudes wurde kürzlich ein Trägergewände aus Stahlbeton eingebaut, an das sich später ein Glasbau anschließen soll. Elf Kubikmeter Beton wurden dabei verbaut. Das Haus-in-Haus-Konzept wird nun schrittweise umgesetzt.