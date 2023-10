Christina Rommel (2. von links) feierte mit ihrer Band und Schulleiterin Marion Lappe (2. von rechts) in der Kirche Walschleben das Musikprojekt.

Christina Rommel sorgt in Walschleben für Begeisterung nicht nur für Trompete und Gitarre

Walschleben. Die Grundschule Walschleben feiert zusammen mit Sängerin Christina Rommel ein erfolgreiches Musikprojekt.

Als quasi das Konzert vorbei war, erklang plötzlich eine Trompete in der Kirche St. Crucius Walschleben. Da hielt sogar Christina Rommel inne und hörte zu. Gunther Bergmann, passionierter Trompetenspieler und Fan von Christina Rommel, gab eine Zugabe, die selbst die Künstlerin rührte und sowohl Eltern, Lehrer und Erzieher ein weiteres Mal an einem ereignisreichen Tag in Staunen versetzte.

Der gesamte Mittwoch stand in der Grundschule in Walschleben im Zeichen der Musik. Die Schule, die aktuell stellvertretend von Marion Lappe aufopferungsvoll geleitet wird, hatte sich nach dem Auftun der Musiklehrer für das Projekt „Landesaktionsprogramm Stärken-Unterstützen-Abholen“ für Kinder und Jugendliche beworben und vom Land Thüringen den Zuschlag bekommen.

Ein Instrumenten-Karussell sollte es sein. So kam die Erfurter Sängerin, die sich seit 2014 für das Projekt „Schule ohne Rassismus“ engagiert und 2019 das Projekt „Interaktiver Musikunterricht“, welches im Herbst 2019 erstmals in der musikalischen Pestalozzi-Grundschule Weimar durchgeführt wurde, konzipierte, ins Spiel. Schnell waren sich Schule und Sängerin einig, und es ging in die Planung.

Christina Rommel zum Konzert in Walschleben. Foto: Sebastian Fernschild

Am Mittwoch war nun der große Tag für die rund 270 Kinder der Grundschule Walschleben gekommen. Es wurde ein Transparent gebastelt, Lieder einstudiert, ein Flashmob in kürzester Zeit geübt und an insgesamt zehn Stationen das Thema Musik den Schülerinnen und Schülern nähergebracht. Da entdeckte der kleine Jady aus der 3a sein Talent für die Trompete, oder Benjamin aus der 2b, der seine Begeisterung für die Gitarre nicht verbergen konnte, sind nur zwei Beispiele.

Am Nachmittag dann ging es in die Kirche für das exklusive Konzert. Da waren einige Schüler für den Einlass zuständig, andere kümmerten sich um die Spendenbox. Jeder hatte seine Aufgabe an diesem Tag, und jedes Kind war mit Feuereifer dabei.

„Obwohl ich gar keine Pfarrerin bin, darf ich nun eine Rede in der Kirche halten. Das ist auch für mich ein besonderer Moment“, so Schulleiterin Lappe, die ihrem Kollegium und dem Organisationsteam gar nicht genug danken konnte.

Dann war es so weit, die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt und Christina Rommel, die unter anderem mit Liedern wie „Was ist dein Glück“ oder „Blick von oben“ bekannt wurde, gab ihr Konzert, bei dem sie die Kinder aktiv mit einbezog. „Ihr habt das so gut gemacht, ich nehme euch alle mit auf Tour“, lachte sie und die Kinder strahlten voller Stolz um die Wette. „Ich kann der Schule nur ganz großen Respekt aussprechen. Mit welchem Elan und welcher Hingabe hier die Lehrer und Erzieher mit den Kindern agieren, verdient höchsten Respekt. Aber auch ein großer Dank an die Sekretärin für Kaffee und Kuchen und den Hausmeister, der uns bestens unterstützt hat“, vergisst Rommel niemanden und weiß die Arbeit an einer Schule sehr zu schätzen.

Auch der Flashmob auf dem Walschleber Plan kam bestens an. Foto: Sebastian Fernschild

Für den abschließenden Flashmob auf dem Platz in dem kleinen beschaulichen Walschleben, bei dem auch der einsetzende Regen nicht für einen Stimmungsabfall sorgen konnte, waren die Erzieherinnen Maria Berger und Lisa-Marie Kaus verantwortlich und sorgten so für ein würdiges Finale.

Und Gunther Bergmann? Er plauderte noch eine Weile mit Christina Rommel, kennt Vater und Mutter und staunte nicht schlecht: „So voll hab ich die Kirche noch nie erlebt. Das ist einmalig.“