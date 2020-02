Beichlinger Diplomat in München holt Bayern an die Seite Preußens

Er war der Mann Bismarcks für München und leistete eine wichtigen Beitrag zur Reichseinigung. Georg von Werthern-Beichlingen (1816-1895), dessen Grabmal sich am Weißen Berg bei Beichlingen befindet, hat am 2. Februar seinen 125. Todestag.

Bei der geheimen Bündnispartnergewinnung im Vorfeld des deutsch-französischen Krieges, bei den Verhandlungen zur Reichseinigung und bei der Absprache zur Wahl des preußischen Königs als deutscher Kaiser leistete Otto von Bismarck Schwerstarbeit. Er musste nicht nur die Zweifler im eigenen preußischen Lager und seinen König von der Richtigkeit seines Vorgehens überzeugen, sondern brauchte auch das Einverständnis der anderen deutschen Fürstenhäuser.

Schlüsselgestalt für die Reichseinigung

Die größte Hürde bildete das Königreich Bayern mit König Ludwig II. und einer landesweit verbreiteten Abneigung gegen Preußen. Ab 1866 entwickelte sich Georg von Werthern-Beichlingen als Bismarcks Mann in München zu einer Schlüsselgestalt für die Einbeziehung Bayerns in die geplante Reichseinigung. Damit erreichte der versierte Diplomat, der heute in den Geschichtsbüchern nur noch als Fußnote Berücksichtigung findet, auch über seinen Tod vor 125 Jahren hinaus eine beträchtliche Nachwirkung. Er schrieb im Schatten Bismarcks deutsche Geschichte.

Am Weißen Berg bei Beichlingen befindet sich das Grafengrab. Foto: Harald Fahrnholz

Georg von Werthern-Beichlingen wurde am 20. November 1816 auf Schloss Beichlingen geboren. Der Besitz Beichlingen mit Burg war 1141 an Friedrich von Beichlingen gegangen, dem Begründer des Grafengeschlechtes, und 1519 an Hans von Werthern, der sich fortan von Werthern-Beichlingen nannte, gefallen. Bis 1945 befand es sich im Besitz der gleichnamigen Adelsfamilie, die über die Jahrhunderte zahlreiche hohe Hofbeamte, Militärs und Diplomaten hervorbrachte.

Nach Schulbesuch in Pforta Studium in Bonn und Berlin

Als die bedeutendste Persönlichkeit gilt Georg von Werthern-Beichlingen mit seinen Verdiensten um die deutsche Reichseinigung an der Seite Bismarcks. Der Vater ist als großherzoglicher Oberkammerherr überliefert. Die Mutter stammte aus der badischen Adelsfamilie von Rotberg. Nach Unterricht durch Privatlehrer auf dem heimischen Schloss und dem Schulbesuch auf der Landesschule Pforta bei Naumburg studierte der Adelsspross ab 1836 an den Universitäten von Bonn und Berlin Rechtswissenschaften.

Als Gesandtschaftsattaché nach Turin geschickt

Es folgten Anstellungen beim Stadtgericht in Berlin und bei den Provinzialregierungen in Potsdam sowie Merseburg, ehe er nach 1845 einige Studienreisen unternahm. Bis dahin hatte von Werthern-Beichlingen keinen Bezug zur Diplomatie. Dann kam das Jahr 1848. Noch vor den Märzunruhen wurde der studierte Jurist vom preußischen Außenamt als Gesandtschaftsattaché nach Turin geschickt. Er bewährte sich auch in schwierigen Situationen, stieg zum Geschäftsträger auf und fungierte in den Folgejahren in Madrid, Wien und St. Petersburg als preußischer Legationssekretär.

1859 erklomm er dann die nächste Stufe auf der diplomatischen Karriereleiter. Von Werthern-Beichlingen wurde preußischer Gesandter in Athen und war danach in gleicher Stellung nacheinander auch in Konstantinopel, Lissabon und Madrid tätig. Zwischendurch hatte der Aufsteiger 1863 Gertrud von Bülow geheiratet.

Ein folgenschwerer Vorschlag im Kreise spanischer Politiker

Danach machte er im Kreise spanischer Politiker einen folgenschweren Vorschlag. Angesichts der voraussichtlichen Neubesetzung des katholischen Thrones brachte er in die Kandidatendiskussion den katholischen Erbprinzen von Hohenzollern-Sigmaringen ein. Das blieb den spanischen Hofleuten im Gedächtnis. Mit Folgen.

Doch zunächst wurde der preußische Gesandte nach dem für Preußen siegreich verlaufenen Krieg von 1866 gegen Österreich von Madrid nach München versetzt. Bayern, das im Machtkampf zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland an der Seite der Habsburger stand, war nach dem Sieg der Preußen bei Königgrätz landesweit mit König und Kirche noch mehr antipreußisch gesonnen. Das machte die Aufgabe für den preußischen Gesandten in München besonders schwierig, zumal er von Bismarck in weiser Voraussicht für die Zukunft den Auftrag erhielt, für eine preußisch-bayerische Annäherung zu sorgen.

Kontakte zu Gelehrten, Künstlern und Fabrikanten

Deshalb zog von Werthern-Beichlingen in München mit einer diplomatischen Offensive alle Register. Er nahm Rücksicht auf den bayerischen Volkscharakter, gewann einflussreiche Hofkreise und knüpfte Kontakte zu Gelehrten, Künstlern und Fabrikanten. Mehr noch. Sein Haus in München gedieh zu einem geistig-gesellschaftlichen Mittelpunkt.

Ab 1869 ging es dann Schlag auf Schlag. Spaniens Hof suchte nach Königin Isabella einen Nachfolger, erinnerte sich an den Vorschlag des preußischen Gesandten von einst und schickte den Staatsrat Don Eusebio de Salazar y Mazaredo zu von Werthern-Beichlingen nach München, der seinerseits Bismarck informierte und einen Kontakt zum katholischen Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen herstellte.

Bismarck unterstützt Thronbesteigung eines Hohenzollern

Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Bismarck unterstützte die Thronbesteigung eines Hohenzollern in Spanien. Kaiser Napoleon III. von Frankreich war strikt dagegen und verlangte eine offizielle Verzichtserklärung. Das veranlasste Bismarck zur berühmten „Emser Depesche“, was in den deutsch- französischen Krieg einmündete. Im Unterschied zu 1866 standen jetzt auch die süddeutschen Staaten mit Bayern an der Seite Preußens gegen fremde Einmischung in deutsche Belange.

Von Werthern-Beichlingen hatte Bayern gewonnen und gewann dann auch König Ludwig II. mit beträchtlichen Geldmitteln für die Zustimmung zur Wahl des Preußenkönigs zum deutschen Kaiser. Bismarcks kleindeutsche Lösung unter Führung Preußens hatte sich durchgesetzt. Deutschland war mit Bayern geeint.

Letzte Ruhestätte auf freiem Feld bei Beichlingen

Georg von Werthern-Beichlingen hatte dafür wichtige Beiträge geleistet. Er blieb noch 17 Jahre in München, verbesserte weiter die Beziehungen zwischen Bayern und Preußen und nahm 1888 seinen Abschied, um den inzwischen mit dem Grafentitel ererbten Familienbesitz in Nordthüringen zu übernehmen. Der Ex-Gesandte starb am 2. Februar 1895 auf seinem Schloss Beichlingen und fand wunschgemäß am Weißen Berg bei Beichlingen auf freiem Feld seine letzte Ruhe.

Inzwischen gelten das geschichtsträchtige Schloss mit originalen Renaissance-Portalen sowie Stuckdecken, das Erbbegräbnis der Grafenfamilie, das Grabmal des Diplomaten und die Kirche St. Aegidien zu den Anziehungspunkten für Besucher. Die letzte Gräfin aus der Familie wurde nach ihrem Tod in Freiburg i.Br. 2009 in Beichlingen beerdigt. Seit 1991 kümmert sich ein Förderverein um den Erhalt. Seit 2001 ist das Schloss mit Hotel und Restaurant in Privatbesitz. Parallel entwickelte sich der Komplex zu einem kulturellen Zentrum mit Ausstellungen und Konzerten.