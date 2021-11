Beim Martinsumzug sammeln Kölledaer für indische Kinder

Kölleda/Weißensee. Unterstützt wird das Weißenseer Patenschaftsprojekt Amy Carmichel.

Die Evangelische Kirchgemeinde in Kölleda hat beschlossen, im Zusammenhang mit dem Martinsumzug in Kölleda für das in Weißensee ansässige Patenschaftsprojekt „Amy Carmichel – Hilfe für Kinder in Indien“ zu sammeln. Darüber berichtet Projektkoordinator Winfried Stelle. Pfarrerin Felicitas Kühn habe dazu geschrieben, dass es am 11. November um 17 Uhr mit einer Andacht in der Kirche beginne, anschließend auf dem Marktplatz Hörnchen ausgeteilt werden, dann gemeinsam mit dem Evangelischen Posaunenchor Kölleda hinter der Grundschule den Promenadenweg entlang gegangen und am Ende auf dem Hof vom Pflegeheim Haus Schwanenteich gespielt wird. Die Freiwillige Feuerwehr Kölleda sichert den Umzug mit ab.

„Also: Herzliche Einladung zum Martinsumzug nach Kölleda am Donnerstag, dem 11. November ab 17 Uhr – und herzlichen Dank an die Kirchgemeinde für die tolle Idee!“, freut sich der Weißenseer Winfried Stelle.

Eigentlich sollte die Schule des Amy-Carmichel-Projekts in Pandur am 8. November wieder geöffnet werden, doch über das Wochenende sei der Schulstart von der Tamilischen Regierung wegen lang anhaltender Regenfälle noch einmal um einige Tage verschoben worden. Die Mädchen in Indien freuen sich schon auf den Beginn der Schule und das Zurückkommen in ihr Internat, so Stelle.