Beim Schlittenfahren hat es gefunkt

Das Sprichwort: „Wenn es regnet am Altar, bringt das Glück für viele Jahr`“, hat sich für Anneliese und Hans Joachim Roehr bewahrheitet. Am Freitag feierte das Paar eiserne Hochzeit und kann damit auf 65 gemeinsame Jahre blicken.

Dass es an ihrem Hochzeitstag genieselt hat, hat Anneliese Roehr nicht vergessen. Auch, dass sie ein Spitzenkleid und er einen Zylinder trug, hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. „Natürlich hat es in unserer Ehe Höhen und Tiefen gegeben“, räumt die heute 85-Jährige ein, und erklärt, dass beide Partner jedoch immer wieder bereit waren, nachzugeben und Kompromisse zu finden.

Kennengelernt hat sich das Paar im Winter 1952/1953 beim Schlittenfahren. Fortan kreuzten sich häufiger ihre Wege, bis 1954 erst die Verlobung und dann die Hochzeit anstand. Er stammt aus einer Ruhlaer Arbeiterfamilie. Sie ist in Schlesien aufgewachsen. Ihre Eltern waren als Diener und Chauffeurs sowie als Köchin für eine Adelsfamilie tätig. Der Krieg riss die Familie auseinander. Der älteste Bruder war noch kurz vor Kriegsende gefallen. Der jüngere Bruder wurde als Mitglied des Reichsarbeitsdienstes in der englischen Westzone interniert. Der Vater war bis 1949 in polnischer Gefangenschaft. Gemeinsam mit ihrer Mutter war Anneliese 1947 in die Ostzone ausgesiedelt worden. Letzten Endes landeten sie in Ruhla.

Nach dem Schulabschluss hatte sie in der Uhren- und Maschinenfabrik Ruhla eine Lehre zur Werkzeugmacherin begonnen und abgeschlossen. Später ließ sie sich für die Verwaltung, speziell für das Finanzwesen, weiterbilden. 1953 begann sie beim Finanzamt in Eisenach als Betriebsprüferin für Steuern zu arbeiten, bis sie 1961 nach Sömmerda übersiedelte.

Hans Joachim Roehr hatte nach dem Besuch der Volks- und Oberschule 1953 an der Hochschule für Elektrotechnik in Illmenau im Institut für Hochfrequenztechnik ein Studium aufgenommen. Mit dem Hochschulabschluss in der Tasche fiel die Wahl die Arbeitsstelle auf Sömmerda. Das Büromaschinenwerk (BMW) und hier die elektronische Rechentechnik hatten sein Interesse geweckt. Die günstigen Startbedingungen, die Nähe zu Ruhla und die Aussicht auf eine Wohnung ließen ihn den Arbeitsvertrag unterschreiben. Gemeinsam mit Helmut Logisch machte Hans Joachim Roehr im Werk von sich Reden. Beide gelten als die Väter der elektronischen Rechentechnik im Büromaschinenwerk Sömmerda.

Die Geschichte des BMWs beschäftigt den heute 85-Jährigen noch immer. Ebenso interessiert ist er am politischen Geschehen. Seine Frau kümmert sich darum, dass der „Laden“ läuft. Den Haushalt erledigt sie allein und betätigt sich mit Radfahren auch noch sportlich.

Wichtig ist beiden der enge Zusammenhalt der Familie. Man helfe sich gegenseitig und sei immer füreinander da. Aus der Ehe sind zwei Kinder, vier Enkel und acht Urenkel hervor gegangen. Neben den Glückwünschen von Verwandten und Bekannten gehörten auch Bürgermeister Ralf Hauboldt und Enrico Koch, der zweite Beigeordnete des Landrates, zu den Gratulanten.