Benefizlauf: Aufregung und Vorfreude wachsen weiter

Knapp 400 Laufenthusiasten werden am Samstag ab 10 Uhr im Sömmerdaer Stadtpark zur dritten Auflage des Run4Kids Benefizlaufs an den Start gehen. „Wir freuen uns, dass wir trotz der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Corona-Pandemie die Veranstaltung durchführen können. So wird es unterschiedliche zu bewältigende Wegstrecken geben. Auf zwei, sechs oder auch acht Kilometer Länge müssen sich die Starter zehn ganz verschiedenen Hindernissen stellen, die es zu überwinden gilt. Ob Kinder, Erwachsene oder auch Vertreter von Feuerwehren, die den Lauf in Einsatzkleidung absolvieren werden, für jeden ist es eine persönliche Herausforderung“, sagt Daniel Voigt, ehrenamtlicher Vorsitzender des Run4Kids Sömmerda. Die Macher des Run4kids sind seit Monaten mit der Vorbereitung des Events beschäftigt. „Wenn wir etwas machen, dann richtig. Aber es braucht ein Team, welches Ideen entwickelt und umsetzt. So bin ich insbesondere meiner stellvertretenden Vorsitzenden, Cindy Paternoga, unseren Vereinsmitgliedern, Unterstützern aber auch Kooperationspartnern dankbar, diese an unserer Seite zu wissen“, so Daniel Voigt. Der Benefizlauf hat überregional an Bedeutung gewonnen. So reisen Teilnehmer aus Brandenburg, Sachsen oder auch Bayern an. Auf die wohl anstrengendste Anreise hat sich der 34-jährige Hamburger Berufsfeuerwehrmann Mario Schnepf am Montag begeben. Er wird pünktlich zum Start des Laufs in Sömmerda erwartet. Schnepf läuft vorab in einer 25 kg schweren Feuerwehreinsatzkleidung knapp 400 Kilometer von der Hansestadt Hamburg nach Sömmerda (unsere Zeitung berichtete). So werden auch in diesem Jahr unverzichtbare Spenden für die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gesammelt und auf das Schicksal von Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern aufmerksam gemacht. „Das Kinderhospiz ist unser Herzensprojekt“, sagt Daniel Voigt.

Informationen unter: www.run4kids-soem.de