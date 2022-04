Beratung für Hörgeschädigte in Sömmerda

Sömmerda. Ein Beratungsangebot für Hörgeschädigte gibt es am Montag in Sömmerda. Mehr lesen Sie hier.

Der mobile soziale Dienst für hörgeschädigte Menschen in Thüringen bietet am Montag, 25. April, eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in Sömmerda an. Von 10 bis 12 Uhr erfolgt die Beratung in den Räumen der Thepra (Am Stadtring 20). Informiert wird zu allen Fragen einer Hörminderung, zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten sowie Tinnitus, zu beruflicher Rehabilitation und zur Beantragung eines Schwerbehindertenausweises. Die Beratung ist kostenlos.