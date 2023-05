Beratung für Hörgeschädigte in Sömmerda

In den Räumen der Thepra am Stadtring in Sömmerda findet die Beratung für Menschen mit Hörproblemen statt.

Sömmerda. Nächster Termin ist am 22. Mai von 10 bis 12 Uhr.

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes, Ortsverein Weimar bietet mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ immer am 4. Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen in den Räumen des Thepra-Landesverbands Thüringen Am Stadtring 20 (rechter Hauseingang/Nummer 20) in Sömmerda an. Die nächste Beratung ist am Montag, 22. Mai.

Informiert und beraten werden Betroffene und Angehörige zu Fragen, die im Zusammenhang mit der Hörminderung in sozialer, medizinischer, technischer und rechtlicher Hinsicht stehen, zu technischen Hilfsmitteln, schriftlicher Kommunikation oder bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation.