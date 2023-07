Beratung für Menschen mit Behinderungen in Sömmerda, Gebesee und Buttstädt

Das ergänzende unabhängige Beratungsangebot richtet sich nicht nur an Blinde und Sehbehinderte, sondern an Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen.

Landkreis. Es gibt regelmäßige Termine in den drei Orten, eine Anmeldung wird empfohlen.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen hat sein Angebot im Landkreis Sömmerda erweitert und bietet Termine in Beratungsstellen in Sömmerda, Gebesee und Buttstädt an. Dort sei die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung des Verbands Anlaufstelle für Belange von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Angehörigen sowie allen Interessierten in der Stadt und im Landkreis Sömmerda, informiert der koordinierende Teilhabeberater Andreas Böhme.

Die Teilhabeberatung habe sich bereits erfolgreich weiterentwickelt. „Dies bestätigen die positiven Rückmeldungen unserer Ratsuchenden“, so Böhme. Die Zahl der Beratungen sei stetig gestiegen.

Dabei geht es den Angaben zufolge um alle Fragen rund um Teilhabe, Rehabilitation und Inklusion. Beratungsschwerpunkte sind zum Beispiel Hilfe und Beratung für Menschen mit Sinnesbehinderung, Fragen rund um die Pflege, Feststellungsverfahren bei Schwerbehinderung, Begleitung bei Ämterbesuchen und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen.

Betroffene informieren Betroffene über Teilhabe und Inklusion

„Wir freuen uns sehr, in der Stadt und im Landkreis Sömmerda Barrieren durch Beratung auf Augenhöhe abzubauen. So ist es uns möglich, einen wichtigen Beitrag zur Selbstbestimmung und Wahrung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen zu leisten“, so der Koordinierende Teilhabeberater. Das besondere Augenmerk liege auf der Beratung von Betroffenen für Betroffene.

Der Hauptberatungsstandort für die Region Sömmerda befindet sich am Stadtring 17 in Sömmerda und ist Dienstag 9.30 bis 15 Uhr und Donnerstag 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Mittwoch nach Vereinbarung. Die Nebenstelle in Buttstädt, Großemsener Weg 5, ist jeden zweiten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet und die Nebenstelle in Gebesee, Bahnhofstraße 56 (EG Seniorentreff), jeden zweiten Donnerstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung wird für alle Standorte empfohlen.