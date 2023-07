Das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen machte in diesem Jahr auch schon Halt in Arnstädter Fußgängerzone.

Beratung zu Solarenergie und Heizungstausch in Sömmerda

Sömmerda. Das Infomobil der Verbraucherzentrale kommt am 20. Juli in die Kreisstadt Sömmerda.

Photovoltaik, Solarthermie oder ein Balkonkraftwerk: Es gibt viele Möglichkeiten, Sonnenenergie zu nutzen. Welche Technik für welches Gebäude in Frage kommt und ob sich das lohnt, diese Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale Thüringen am Donnerstag, 20. Juli, in Sömmerda.

Das Infomobil der Verbraucherzentrale steht an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz. Hier erfahren Ratsuchende, ob sich das eigene Dach beispielsweise für eine Photovoltaik-Anlage eignet und wie auch Mieter Solarenergie sinnvoll nutzen können. Auch zum Thema Heizungstausch, zur energieeffizienten Sanierung sowie zu Fördermitteln berät die Verbraucherzentrale in Sömmerda. Ratsuchende können auch vorab unter Telefon: 0361 / 555140 einen festen Termin für eine Energieberatung im Infomobil vereinbaren. Die Beratung ist kostenlos.

Photovoltaik sei seit diesem Jahr noch interessanter für private Haushalte, so die Verbraucherzentrale. So gelte seit Jahresanfang für den Kauf von PV-Anlagen und Batteriespeichern ein Mehrwertsteuersatz von null Prozent. Zudem würden Erträge aus PV-Anlagen bis 30 Kilowatt Leistung nicht mehr für die Einkommensteuer berücksichtigt – und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2022.