Bereit für die Welt

Heute meldet sich das Tierheim Weißenburg mit einem Prachtkerl zu Wort. Dieser freundliche, zehn Wochen junge Schnauzermixwelpe ist bereit, in die Welt hinauszuziehen und der beste Freund seiner neuen Familie zu werden. Aufgeschlossen und anhänglich und hundesozial mit vielen anderen Artgenossen aufgewachsen, wird es mit diesen später einmal mittelgroßen Hund nicht schwer sein, ihm alles beizubringen, was ein freundlicher Hund in der Gemeinschaft können muss. Der junge Rüde soll bitte unbedingt in einen Familienanschluss vermittelt werden, keine reine Zwinger- oder Hofhaltung. Interessenten für Schnauzi melden sich bitte im Tierheim Sömmerda Weißenburg unter der Telefonnummer 01716408570.