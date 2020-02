Berufsfeuerwehr Erfurt holt sich den Pokal

Das Team der Berufsfeuerwehr Erfurt hat den 6. KLS-Torsysteme-Cup der Hilfsorganisationen in der Unstruthalle in Sömmerda gewonnen. Wie Susanne Mund vom Feuerwehrverein Sömmerda berichtet, haben die Erfurter schon öfter im Finale gestanden. Diesmal haben sie sich gegen das Team des ASB-Kreisverbandes Sömmerda durchgesetzt und den Siegerpokal eingefahren. Den Fair-Play-Pokal heimste das Team der Polizeiinspektion Sömmerda ein.

Spannung bot auch die Begegnung des ASB-Kreisverbandes Sömmerda gegen DRK Rettungsdienst Kreisverband Sömmerda/Artern. Foto: Jens König

Unter den 18 Mannschaften waren auch sechs Kinder-Teams. Den Sieg holten sich hier die Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Arnstadt, die das erste Mal an dem Turnier teilgenommen hatten. Wie Susanne Mund berichtet, erhielten alle Teilnehmer Urkunden. Die Start- und Eintrittsgelder des Turniers kommen in diesem Jahr der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda zugute. Benötigt wird das Geld für die Ausrichtung eines Technischen-Hilfeleistungs-Seminars der Fachrichtung Lkw, das am 27. und 28. März in Sömmerda stattfindet. Wie Susanne Mund am Dienstag berichtet, ist die Nachfrage dafür groß. „Plätze sind mit Mitgliedern aus den eigenen Reihen sowie aus den Ortsteilen belegt. Auch Einsatzkräfte aus Weißensee haben sich angemeldet.“ Darüber wurden Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt. Eine Spende in Höhe von 300 Euro ging von der Feuerwehr aus Frohndorf für die Einrichtung ein.