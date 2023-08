Berufsinfobörse mit 51 Ausstellern in Sömmerda

Sömmerda. Die Veranstaltung bietet am 28. September viele Informationen für Jugendliche.

51 Aussteller haben sich für die Berufsinfobörse angemeldet, die am 28. September von 9 bis 15 Uhr auf dem Obermarkt in Sömmerda stattfindet. Es gebe eine relativ geringe Fluktuation, die meisten nehmen zum wiederholten Male teil, so Landrat Harald Henning (CDU). Vertreten sei das gesamte Spektrum von Unternehmen, zudem Weiterbildungseinrichtungen, Polizei und Bundeswehr. Am Tag zuvor gibt es einen Berufsinfoabend für Eltern mit ihren Kindern.