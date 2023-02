Beschlüsse zu Haushaltsplan und Windenergie stehen in Günstedt an

Günstedt. Günstedts Gemeinderäte tagen am Dienstagabend im Gemeinderaum.

Um wichtige Entscheidungen geht es in der Sitzung des Günstedter Gemeinderates am Dienstagabend. So stehen neben der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2023 auch der Beschluss zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Vorhaben „Errichtung und Betrieb von 11 Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern“ auf der Tagesordnung am 21. Februar. Die Vergabe von Ingenieurleistungen für das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau von Nebenanlagen in der Langen Straße in Günstedt“, Reparaturarbeiten sowie Baumpflegemaßnahmen sind unter anderem weitere Themen.

Zum Ende des öffentlichen Teils sind Bürgerfragen möglich. Beginn der Sitzung im Versammlungsraum der Gemeinde ist um 18.30 Uhr.