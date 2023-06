Beste Vorleser treten in Sömmerda in den Wettstreit

Sömmerda. Grundschülerinnen und Grundschüler ermitteln die Regionalsieger.

Die besten Vorleser aus den Grundschulen des Landkreises treffen sich am kommenden Donnerstag im Sparkassentreff 1a in Sömmerda. Dort findet der Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs statt. Daran nehmen die Erfolgreichsten der 3. und 4. Klassen aller Schulen im Landkreis teil, die im Vorfeld durch Wettbewerbe an den einzelnen Schulen ermittelt worden sind. Pro Klassenstufe haben sich 15 Schülerinnen und Schüler für den Wettbewerb qualifiziert.