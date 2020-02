Beste Vorleserin des Landkreises Sömmerda kommt aus Gebesee

Rosalie Hahn heißt die beste Vorleserin des Landkreises Sömmerda. Sie setzte sich am Mittwochvormittag beim 61. Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbes gegen sieben weitere Leseratten durch und hat sich damit für die nächste Ebene, den Bezirksausscheid, qualifiziert. Gewinnt sie den, hat Rosalie die Chance auf Landesausscheid und Bundesfinale.

In den vergangenen Wochen und Monaten ermittelten acht Schulen im Landkreis unter allen Sechstklässlern denjenigen, der Texte am eindrucksvollsten vortragen kann. Für das Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee war das Rosalie Hahn.

Sie gewann bereits den schulinternen Vorlesewettbewerb im vergangenen Jahr. Den Gewinn nutzte sie dafür, auch den diesjährigen Wettbewerb auf Kreisebene für sich zu entscheiden. Denn ihr Text für die erste Runde stammte aus dem Buch „Land of Storys“, dass die im vergangenen Jahr für ihre Leseleistung bekommen hatte.

Die Teilnehmer durften sich für die erste Runde jeweils ein Buch aussuchen, aus dem sie gerne lesen wollten. Während sie sich im Vorhinein auf diese Aufgabe noch gut vorbereiten konnten, war die zweite schon etwas kniffliger. Denn dort bekamen sie einen Text, den sie vorher noch nie gesehen hatten. Annette Hesse, Leiterin der Kinderbibliothek in Sömmerda und Organisatorin des Kreisausscheids, gab dafür das Buch „Der Ameisenjunge“ vor. Die Passagen hielt sie dabei bewusst kurz. „Die Kinder haben zu dem Zeitpunkt ja schon selbst einmal gelesen und den anderen zugehört. Da sinkt irgendwann die Konzentration.“

Für die fünfköpfige Jury zählte beim Vorlesen unter anderem, ob die Kinder fehlerfrei und flüssig und mit der richtigen Betonung lasen, ob die Stimmung richtig rüber gebracht wurde und ob der Leser sein Publikum erreichen konnte. Die Entscheidung über den Gewinner habe man sich nicht leicht gemacht, sagte Jurymitglied Laura Scherzberg bei der Siegerehrung.

Bei den ersten drei Plätzen lag nur jeweils ein Punkt dazwischen. Besonders sei der Jury aufgefallen, dass die selbstausgesuchten Texte in diesem Jahr zu den Persönlichkeiten der Kinder passten. „Den Eindruck hatten wir zumindest“, sagte Scherzberg. Diejenigen, die den Erwachsenen eher ruhig erschienen, entschieden sich für einen Text zum Nachdenken – die anderen eher für etwas Spannendes.

Auch auffällig: Wie im vergangenen Jahr war beim Kreisausscheid nur ein einziger Junge dabei. „Das soll aber nichts heißen“, sagte Annette Hesse. Denn im letzten Jahr schaffte es eben dieser eine Junge sogar bis ins Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs nach Berlin.

Das Leseniveau schätzten die Jurymitglieder und Organisatorin Annette Hesse in diesem Jahr als sehr hoch ein. „Beim Kreisentscheid kommen ja alle zusammen – Gymnasiasten, Realschüler und Schüler von Gemeinschaftsschulen“, so Hesse. In manchen Jahren zuvor habe sie teilweise schon heraushören können, wer von den Vorlesern auf ein Gymnasium geht. „In diesem Jahr waren alle ziemlich nah beieinander.“

Die Schüler hatten am Mittwoch vor allem ihre Eltern oder Großeltern zur Unterstützung dabei. Annette Hesse allerdings wünscht sich für die kommenden Wettbewerbe, dass Klassenkameraden oder Freunde die Kinder begleiten. „Wenn so viele Erwachsene im Raum sind, sind die Kinder gehemmter. Ich könnte mir vorstellen, dass viele mehr aus sich herauskämen, wenn sie vor Gleichaltrigen lesen.“

Rosalie Hahn bekam für ihren Sieg gleich zwei Bücher. Auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus und bekamen ebenfalls neuen Lesestoff – und außerdem den Rest des Tages schulfrei.