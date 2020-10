Landrat Harald Henning hat langjährig Aktive mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor:

Die Diagnose Multiple Sklerose zu bekommen, ist für Betroffene ganz sicher nicht einfach zu verkraften, denn nach wie vor ist die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems nicht heilbar. Gut, wenn es dann kompetente Ansprechpartner gibt, an die man sich wenden kann, die einem Tipps und Ratschläge geben können. Gut, dass sich Cordula Ziemke 1996 an eine MS-Selbsthilfegruppe richten konnte. Noch besser, dass sie aus eigener Betroffenheit heraus, später selbst Hilfe anbieten konnte. Seit 13 Jahren leitet sie die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe Sömmerda. Sie organisiert die monatlichen Gruppentreffen, zu denen sie Ärzte, Therapeuten und fachspezifische Gesprächspartner einlädt, organisiert die Hippotherapie für die Mitglieder und hält ständigen Kontakt zu Behörden und Krankenkassen. Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, besucht sie die Veranstaltungen und Seminare des Landesverbandes. Ihre Mitstreiter aus Sömmerda bescheinigen ihr, dass sie als versierte Ansprechpartnerin immer für Ratsuchende da ist und sich mit viel Engagement um die an sie herangetragenen Fragen und Probleme kümmert.