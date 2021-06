Betrügerische Dachdecker in Sömmerda unterwegs

Landkreis Sömmerda. Polizei kann vier Männer festnehmen und Diebesgut sicherstellen.

Immer wieder schädigen betrügerische Banden den Ruf der Handwerkschaft. In Sömmerda konnte die Polizei jetzt vier Betrüger festnehmen.

Bereits am 8. Juni betraten trotz fehlender Zustimmung vier „Handwerker“ das Gartengrundstück eines 72-Jährigen in der Schallenburger Straße und boten Dachdeckerarbeiten an. Nachdem sie bei der Begehung das Dach der Gartenlaube beschädigten, willigte der Eigentümer ein, das Dach für 700 Euro zu reparieren. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, forderten die vier Männer weitere 1700 Euro. Als der 72 jährige angab diese Summe nicht zahlen zu können, bedienten sich die Täter diverser Gartenutensilien, die sie als Pfand deklarierten und mitnahmen. Als die vier Beschuldigten am 11. Juni die ausstehende Geldsumme abholen wollten, wurden sie durch Sömmerdaer Polizisten festgenommen.

Nach umfangreichen Ermittlungen und durch die von der PI Sömmerda initiierten Durchsuchungen in Hessen, konnten einige der als „Pfand“ weggenommenen Gegenstände aufgefunden werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die vier rumänischen Staatsbürger auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

