Betrügerische Handwerker in Haßleben zugange

Haßleben. Ein Rentner wird Opfer vermeintlicher Dachdecker. Polizei prüft Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall in Erfurt.

Von falschen Handwerkern über den Tisch gezogen wurde ein Rentner am Freitag in Haßleben. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, hatten vier vermeintliche Dachdecker dem Mann angeboten, die Dachrinne seines Nebengebäudes zu erneuern. Nachdem der 84-Jährige seine Zustimmung erteilte und die Männer ihre Arbeit verrichtet hatten, forderten sie das Dreifache vom ausgemachten Preis. Zudem waren die Arbeiten von minderwertiger Qualität. Da der alte Herr nur 500 Euro zahlen konnte, kündigten die Männer an, später wiederzukommen. Dies taten sie allerdings nicht, so die Polizei.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits am 3. August 2023 auf einem Gartengrundstück in Erfurt. Hier hatte man Arbeiten am Dach eines Bungalows vorgenommen und hohe Geldbeträge gefordert. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang und rät in diesem Zusammenhang: „Lassen Sie nur Handwerker auf Ihr Grundstück, die Sie selbst bestellt haben. Lassen Sie sich vor Ort nicht unter Druck setzen. Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden haben. Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung. Sie sind nicht verpflichtet, sofort zu zahlen.“ Auch eine Drohung mit Polizei oder einem Inkassounternehmen sei haltlos.