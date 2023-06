Betrügerische Handwerker in Sömmerda unterwegs

Sömmerda. In Sömmerda haben betrügerische Handwerker eine 68-Jährige um 500 Euro gebracht.

Betrügerische Handwerker schlugen bereits am Dienstag in Schloßvippach zu. Zwei Männer hatten sich an der Haustür einer 68-jährigen Frau als Arbeiter ausgegeben und überredeten sie, die Dachrinne für ein wenig Geld zu reparieren, so die Polizei.

Nachdem die Männer ihre Arbeit nach kurzer Zeit beendet hatten, forderten sie ein Vielfaches des vereinbarten Betrages. Die Frau übergab den Männern daraufhin 500 Euro. Als der 68-Jährigen klar wurde, dass sie auf Betrüger reingefallen war, erstattete sie bei der Polizei Strafanzeige.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.