Mit knapp einer Promille war am Dienstagabend ein Autofahrer in Kölleda unterwegs. (Symbolbild)

Betrunken in Kölleda unterwegs: Autofahrer muss mit weitreichenden Folgen rechnen

Kölleda. Eine betrunkene Autofahrt in Kölleda hat für einen 58-Jährigen weitreichende Folgen.

Mit zu viel Alkohol in der Atemluft stoppte eine Polizeistreife am Dienstagabend einen 58-jährigen Autofahrer in Kölleda.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann mit knapp einem Promille im Straßenverkehr unterwegs gewesen. Das habe ein Alkoholtest ergeben, der bei der Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. Mit diesem Promillewert sei der 58-jährige Autofahrer nur knapp einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgangen.

Der zu erwartende Bußgeldbescheid wird für den betrunkenen Autofahrer aber dennoch weitreichende Folgen haben. Der 58-jährige Autofahrer erhält ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

