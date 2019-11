Sömmerda SömmerdaBeamte der Polizei Sömmerda kontrollierten in den Samstagmorgenstunden den Radverkehr in Sömmerda. Dabei stellten sie zwei Radfahrer fest, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Einer der beiden brachte ...

Betrunken Rad gefahren

Beamte der Polizei Sömmerda kontrollierten in den Samstagmorgenstunden den Radverkehr in Sömmerda. Dabei stellten sie zwei Radfahrer fest, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Einer der beiden brachte es bei der Atemprobe auf 1,67 Promille, der andere auf 1,54 Promille. Außerdem fuhr letzterer in Schlangenlinien. Beiden Radfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und ihnen wurde Blut abgenommen.