Betrunken unterwegs - Mehr als fünf Wildunfälle an einem Tag: Die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Sömmerda

Polizei sucht nach zwei Fahrraddieben

Zwei Männer haben am Donnerstag, den 22. Oktober, versucht, in Großrudestedt ein Fahrrad zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer sein Mountainbike am Bahnhofsgelände angeschlossen. Daraufhin hätten zwei Männer versucht, das Schloss zu knacken, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei sucht nach dem Besitzer des gelb-schwarzen Fahrrads, und nach den beiden Männern. Sie seien etwa 20 Jahre alt, 1, 70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie trugen dunkle Kleidung und Basecaps.

Autofahrer mit mehr als 2 Promille unterwegs

Ein 55-jähriger Autofahrer ist Freitagabend betrunken von einem Supermarkt nach Hause gefahren. Laut Polizei haben zwei Zeuginnen den Mann dabei beobachtet, wie er in Schlangenlinien mehrmals gegen den Bordstein fuhr. Die beiden verständigten die Polizei, die den Fahrer wenig später ausfindig machte. Ein Test zeigte einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille an. Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt.

Fünf Wildunfälle an einem Tag

Im Landkreis Sömmerda ist es am Samstag zu fünf Wildunfällen gekommen. Laut Polizei hatten Rehe in der Dämmerungs- und Nachtzeit die Fahrbahn gequert, als es zu den Zusammenstößen kam. Die beteiligten Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Rehe hingegen verendeten durch die Unfälle. Eines der Tiere musste vor Ort durch einen Jagpächter erlöst werden.

