8.500 Euro Goldschmuck gestohlen – Intensivtäter gefasst: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis Sömmerda Die Polizei hatte im Landkreis Sömmerda besonders aufgrund mehrerer Einbrüche alle Hände voll zu tun. Unter anderem wurde ein Mehrfachtäter gefasst, der schon diverse Einbrüche begangen hatte.

Einbrecher machen große Beute

In der Nacht zu Freitag machten Einbrecher in Kerspleben große Beute. Die Unbekannten waren zunächst gewaltsam durch ein Fenster in ein Firmengebäude eingedrungen und machten sich in den Räumlichkeiten auf die Suche.

Sie fanden laut Polizei mehrere Kaffeevollautomaten sowie verschiedene Packungen Bohnenkaffee im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Darüber hinaus stahlen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ihre Beute transportierten die Täter in einem Fahrzeug ab. Kriminaltechniker kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren der Diebe.

8.500 Euro Goldschmuck gestohlen

Ein Einbrecher hatte es Samstagabend auf ein Einfamilienhaus in Gispersleben abgesehen. Neben 200 Euro Bargeld steckte der Täter nach den Angaben der Polizei Goldschmuck im Wert von über 8.500 Euro ein. Der Unbekannte hatte die Abwesenheit der beiden 56-jährigen Bewohner ausgenutzt und war über die Terrassentür eingebrochen. Mit der Beute machte er sich unerkannt aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Einbruch im Baustoffmarkt

Die Kriminalpolizei konnte einen Mehrfachtäter hinter Gitter bringen, der in der Vergangenheit bereits diverse Einbrüche begangen hatte. Der 41-Jährige brach in der Nacht zu Freitag in einen Baustoffmarkt in Sömmerda ein. Hier stahl er ein Radio und Arbeitsbekleidung im Wert von 400 Euro. Außerdem legte er sich noch Waren im Wert von über 3000 Euro bereit. Wie die Polizei berichtet, konnte sie ihn dank der Videoüberwachung des Geschäftes identifizieren und wenige Stunden später festnehmen. Ein Richter erließ noch am selben Tag Haftbefehl gegen den Einbrecher und er musste ins Gefängnis.

Vier auf einen Streich

Gleich vier Haftbefehle vollstreckte die Polizei am Wochenende bei einem Verkehrssünder. Der 37-jährige Kölledaer hatte laut Meldung der Polizei mehrere Bußgelder nicht gezahlt und auch eine Geldstrafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis lag vor. Am Samstagmorgen spürte die Polizei ihn in Stotternheim auf. Er konnte den geforderten Betrag von 1000 Euro nicht zahlen und wurde festgenommen. Nun muss er für fünf Wochen seine Strafe absitzen.

Polizei schnappt betrunkenen Autofahrer

Mit über 1,4 Promille unterwegs gewesen, war am Sonntagabend ein 45-jähriger Fahrer in Gebesee. Laut Meldung der Polizei wurde diese auf ihn aufmerksam und ließ ihn nicht nur einen Alkoholtest machen, sondern stellte auch fest, dass der Führerschein des Mannes bereits vor über zwei Monaten eingezogen worden war. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.