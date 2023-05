Betrunkener bedroht Kindsvater mit Ziegelstein – Mann verletzt sich bei Unfall mit Quad

Die Meldungen der Polizei für den Landkreis Sömmerda.

Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Quad den Wirtschaftsweg parallel zur B4 zwischen Elxleben und Kühnhausen. Nachdem der Herbslebener laut eigenen Angaben einer Pfütze ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam vom Weg ab und landete im angrenzenden Feld.

Hierbei kugelte sich der Fahrer die Schulter aus und musste stationär in einem Erfurter Klinikum aufgenommen werden. Das Quad wurde mit einem Kran vom Feld geborgen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Drogenvortest sowie eine Atemalkoholmessung beim Fahrer verliefen negativ.

Betrunkener bedroht Kindsvater mit Ziegelstein

Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es in der Gartenanlage "Am Schlage" in der Ortslage Buttstädt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der 25-Jährige Geschädigte wollte laut Polizei seinem Kind ein Geburtstagsgeschenk überreichen, was jedoch die Kindsmutter ablehnte.

Es folgte eine verbaler Streit, in den sich ein Gast der Geburtstagsparty einmischte. Der Eingeladene nahm in der Folge einen Ziegelstein in die Hand und erhob diesen gegen den Kindsvater. Dieser fühlte sich bedroht und verständigte die Polizei. Die Parteien wurden getrennt und eine Anzeige aufgenommen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Betrunken unterwegs

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es im Landkreis Sömmerda zu zwei Verkehrsdelikten in Verbindung mit Alkohol. Zuerst kreuzte ein 32-jähriger Radfahrer laut Polizei in der Leubinger Straße den Weg der Polizeibeamten im Stadtgebiet Sömmerda. Die Beamten bemerkten die fehlende Beleuchtung und eine unsichere Fahrweise. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Radfahrer musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige eingeleitet.

Kurz nach Mitternacht führten zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Sömmerda stationäre Verkehrskontrollen in Weißensee in der Straußfurter Straße durch. Hier stellten die Beamten, neben mehreren Fahrzeugmängelscheinen einen 51-jährigen Pkw-Fahrer fest, der mit einem Alkoholwert von 0,88 Promille unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

