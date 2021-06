Betrunkener und aggressiver Mann beschäftigt Polizei in Sömmerda

Sömmerda. Über mehrere Stunden beschäftigte ein betrunkener und aggressiver 47 Jahre alter Mann die Polizei in Sömmerda.

Ein stark betrunkener 47-jähriger Mann beschäftigte die Polizei in Sömmerda in der Sonntagnacht. Zunächst war der Mann mit in einem Auto als Beifahrer auf der A71 bei Sömmerda unterwegs.

Dabei soll er dem 30-jährigen Fahrer mehrfach ins Lenkrad gegriffen haben. Hier soll es fast zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter gekommen sein. Anschließend soll der 47-Jährige dem Fahrer gegen den Oberkörper geschlagen und eine 34-jährige Mitfahrerin unsittlich berührt haben.

Als es dem Fahrer schließlich reichte, hielt dieser sein Auto auf der A71 an. Der Betrunkene soll nun gegen das Auto des 30-Jährigen getreten haben. Zudem beschädigte er sein Handy.

Trotz der hitzigen Stimmung setzte das Trio seine gemeinsame Autofahrt bis nach Sömmerda weiter fort. In der Stadt angekommen, stoppte der 30-Jährige die Fahrt erneut und der 47-Jährige sollte nun das Auto endgültig verlassen.

Der Mann war mit dem erneuten Stopp auch nicht einverstanden und soll nun die 34-jährige Frau zu Boden gestoßen haben. Nun Informierte der 30-Jährige die Polizei. Bei deren Eintreffen soll der 47-Jährige komplett ausgerastet sein, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Dabei soll der aggressive Mann die Polizisten beleidigt und bespuckt haben. Den Rest des Sonntags und die anschließende Nacht verbrachte der Mann in einer Zelle der Polizei in Sömmerda. Wie sich herausstellte, erreichte der Mann bei einem an ihm durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille.

Erst am Montagmorgen entließ man den 47-Jährigen mit Zielort Osnabrück wieder in die Freiheit.