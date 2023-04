Bewaffneter Mann bedroht Polizisten in Kölleda

Kölleda. Ein 57-Jähriger wollte in Kölleda einen Haftbefehl gegen ihn nicht hinnehmen. Die Beamten mussten ihn zu Boden bringen und fesseln.

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls hat am Dienstagabend ein Mann die eingesetzten Beamten in Kölleda bedroht. Wie die Polizei mitteilte, sei zunächst ein Schlüsseldienst hinzugezogen worden, da der 57-Jährige seine Wohnung nicht geöffnet habe. Als die Polizisten sich in die Wohnung begaben, habe der Mann sie bedroht.

Der 57-Jährige musste laut Poilzeiangaben zu Boden gebracht und gefesselt werden. Im Verlauf der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein Küchenmesser vor. Der Haftbefehl wurde mitgeteilt, und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Bedrohung.